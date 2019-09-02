Американский актер и комик Кевин Харт попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 1 сентября в Малибу. Автомобиль артиста врезался в деревянные ограждения на шоссе, в результате чего у машины была разрушена вся крыша. В полиции подтвердили, что автомобиль принадлежал Харту, однако за рулем находился другой человек. Актер приобрел машину прошлым летом - в честь своего 40-летия.

В результате аварии артист травмировал спину, поэтому в настоящее время он находится в госпитале. Двух других пассажиров придавило обломками крыши, их спасли. Женщине, которая была на заднем сиденье, медицинская помощь не понадобилась, а водителя машины доставили в больницу.

Кевин Харт снимался в таких фильмах, как "Джуманджи: Зов джунглей", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Сорокалетний девственник", "Золото дураков" и "Полтора шпиона".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!