Семилетний ребенок погиб, еще один пропал без вести, после того как на Багамские острова обрушился ураган "Дориан". Об этом сообщает Twitter-аккаунт Bahamas Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семилетний Лачино Макинтош из города Абако утонул, когда его семья пыталась спастись от стихийного бедствия. Его сестра числится пропавшей. Как сообщается на сайте багамского издания, точное число погибших пока невозможно выяснить - многие жилые районы остаются затопленными, и все большее число их жителей оказывается в списке пропавших.

Урагана, сравнимого по силе с "Дорианом", не случалось на островах с 1992 года. К моменту, когда он достиг Багам, скорость ветра достигала 298 километров в час. Разрушения, которые ураган нанес Багамам 1 сентября, ранее показали на видео.

Сейчас стихийное бедствие приближается к побережью Соединенных Штатов: в связи с этим власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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