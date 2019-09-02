https://news.day.az/world/1152499.html Нападение в китайской школе, есть раненые
Нападение в китайской школе, есть раненые
Десять школьников были госпитализированы в понедельник после того, как на них было совершено нападение в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэйю. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета "Фачжибао".
Нападение произошло утром около 08.00 в начальной школе "Чаоянпо". Нападавшего удалось оперативно задержать, его допрашивают.
В сообщениях СМИ пока не указано, какого рода нападение совершено в начальной школе, было ли у злоумышленника оружие и исходя из каких мотивов он действовал.
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