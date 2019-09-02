Десять школьников были госпитализированы в понедельник после того, как на них было совершено нападение в стенах начальной школы города Эньши в центральной китайской провинции Хубэйю. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета "Фачжибао".

Нападение произошло утром около 08.00 в начальной школе "Чаоянпо". Нападавшего удалось оперативно задержать, его допрашивают.

В сообщениях СМИ пока не указано, какого рода нападение совершено в начальной школе, было ли у злоумышленника оружие и исходя из каких мотивов он действовал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!