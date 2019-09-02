В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
По меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Tolo News.
Как сообщают источники, шесть сотрудников сил безопасности погибли в результате взрыва, прогремевшего на окраине города Кундуз.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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