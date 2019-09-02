В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Ему было 68 лет.

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", - сказали в департаменте.

МИД отмечает, что "некролог будет опубликован в ближайшее время".

Кирпиченко в сентябре 2011 года стал послом в Египте и по совместительству полномочным представителем в Лиге арабских государств. До этого он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии и Сирии.

Награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

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