Власти Ирана разрешили подданным Катара получать туристические визы в аэропортах при въезде в страну. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник РИА Новости представитель консульского управления МИД Катара.

"Власти Исламской республики Иран приняли решение выдавать туристические визы обладателям катарских паспортов по прибытии в иранские аэропорты. Катарские подданные могут получить одноразовые или многоразовые визы в посольстве Ирана в Дохе, чтобы избежать стояния в очередях для получения визы в аэропортах", - сказал представитель МИД.

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