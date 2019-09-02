Пять человек погибли в последние два дня в результате сезонных наводнений на севере и северо-востоке Таиланда, для 47 из 77 провинций страны действуют предупреждения о вероятных наводнениях. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник новостной интернет-портал Thaiger.

Все погибшие стали жертвами сезонного тропического шторма Podul, прошедшего в воскресенье и понедельник через территорию Таиланда.

Двое мужчин и одна женщина в провинциях Убон Ратчатхани, Пхитсанулок и Рой-Эт были унесены течением прибывавшей воды и утонули, один мужчина в провинции Чайяпхум был раздавлен насмерть во сне обрушившейся от напора воды кирпичной стеной собственного дома, еще один молодой мужчина в провинции Кхонкен погиб, получив через воду удар током от проводов оборванной наводнением линии электропередач, когда помогал своим соседям спасать их имущество от наводнения, сообщает портал.

В настоящее время наводнения частично затопили территорию 15 из 77 провинций Таиланда. Несмотря на то, что прохождение шторма Podul через территорию страны закончилось, таиландские метеорологи предупреждают о новом шторме, который достигнет Таиланда во вторник - среду. Национальная метеорологическая служба страны в понедельник продлила выпущенное в субботу предупреждение о высокой вероятности наводнений для 47 провинций, в том числе туристических зон Ча-Ам - Хуахин в провинции Прачуаб Кирикхан и острова Пхукет.

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