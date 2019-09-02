Два крупнейших авиаперевозчика США - American Airlines и United Airlines - отложили на месяц срок возобновления перевозок на самолетах Boeing 737 Max, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В частности, American Airlines отложила полеты на этом самолете до 3 декабря и предложит альтернативу клиентам, которые уже забронировали билеты на рейсы.

В США на самолетах серии 737 Mах выполняли три перевозчика: Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines.



"American Airlines по-прежнему убеждена, что предстоящие обновления программного обеспечения Boeing 737 Mах, а также новые учебные элементы, которые Boeing разрабатывает в координации с нашими партнерами по профсоюзу, приведут к повторной сертификации самолета в этом году. Мы находимся в постоянном контакте с Федеральной авиационной администрацией (FAA), Департаментом транспорта (DOT), Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB) и другими регулирующими органами", - заявили в авиакомпании.



"В итоге наши клиенты и члены команды могут более надежно планировать свое предстоящее путешествие по Америке. Всего до 3 декабря будет отменено около 140 рейсов в день. Наши отделы бронирования и продаж будут продолжать тесно сотрудничать с клиентами, на которых эти отмены повлияли", - отметили в American Airlines.

На прошлой неделе стало известно, что несколько авиакомпаний начали продавать билеты на самолеты Boeing 737 Max, несмотря на запреты, в ожидании разрешения.



TUI, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, Norwegian, Icelandair и другие авиакомпании запланировали на ноябрь и декабрь 2019 г. около 32,6 тыс. рейсов на самолетах Max 8 и Max 9, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation.



Пассажиры узнавали о типе самолета не сразу, а после покупки билета.

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