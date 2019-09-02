Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова.



Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Спросите у Расула". Она скончалась на 79-м году жизни.



Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.



В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии "За заслуги в развитии науки". По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко "Коран. Перевод смыслов и комментарии" "является блестящим поэтическим произведением".

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