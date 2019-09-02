https://news.day.az/world/1152596.html Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Ураган "Дориан" снизился до четвертой категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане снизился до 4 категории, скорость ветра составляет 250 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.
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