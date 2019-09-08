https://news.day.az/world/1154261.html Сильный взрыв на народном празднике в Германии: много раненых
Сильный взрыв на народном празднике в Германии: много раненых
В Германии в городе Фройденберг произошел взрыв на народном празднике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что взрыв, скорее всего, спровоцировало попадание воды на жаровню с горячим жиром.
В результате инцидента пострадали не менее 14 человек, состояние шести оценивается как крайне тяжелое.
Расследование ведет уголовная полиция. Получившие тяжелые травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Кельне.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре