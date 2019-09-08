В Германии в городе Фройденберг произошел взрыв на народном празднике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что взрыв, скорее всего, спровоцировало попадание воды на жаровню с горячим жиром.

В результате инцидента пострадали не менее 14 человек, состояние шести оценивается как крайне тяжелое.

Расследование ведет уголовная полиция. Получившие тяжелые травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Кельне.

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