Все базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, если они расположены в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана. Об этом в воскресенье заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все американские военные базы и танкеры в радиусе 2 тыс. км находятся в зоне досягаемости иранских ракет", - цитирует его агентство Tasnim. По его словам, "со своей стороны Тегеран готов к войне", но "ни США, ни Иран не хотят ее начинать".

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. По словам американского лидера, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

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