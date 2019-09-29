В ночь на воскресенье, 29 сентября, в провинции Самутпракан, расположенной в центральной части Таиланда к юго-востоку от Бангкока, произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее почти полтора десятка человеческих жизней, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают тайские СМИ, группа студентов колледжа праздновала окончание стажировки. Молодые люди побывали на вечеринке, устроенной специально для практикантов, и катались в пикапе. Незадолго до инцидента они сделали групповое фото в машине, и отправили его одному из своих приятелей, сообщив, что возвращаются в общежитие.

По дороге водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло. Транспортное средство перевернулось и влетело в столб.

Полицейские и спасатели, вызванные очевидцами, обнаружили тела, разбросанные по улице.

В результате ДТП погибли 14 человек. Кроме того, еще трое пострадавших доставлены в больницу.

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