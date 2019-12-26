https://news.day.az/world/1188992.html Санта-Клауса во Франции записали в преступники - ВИДЕО
Санта-Клауса во Франции записали в преступники - ВИДЕО
Санта-Клаус во Франции стал преступником. Журналисты Le Monde посчитали, сколько раз Санта нарушает закон, доставляя подарки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Несанкционированный доступ в дома, разглашение личных данных, управление летательным средством без лицензии, и это еще не весь список.
Получается, за одно путешествие волшебник рискует нарваться на штраф в 20 миллионов евро или на 30 лет угодить за решетку.
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