Санта-Клаус во Франции стал преступником. Журналисты Le Monde посчитали, сколько раз Санта нарушает закон, доставляя подарки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Несанкционированный доступ в дома, разглашение личных данных, управление летательным средством без лицензии, и это еще не весь список.

Получается, за одно путешествие волшебник рискует нарваться на штраф в 20 миллионов евро или на 30 лет угодить за решетку.

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