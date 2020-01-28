https://news.day.az/world/1197859.html Инвестиции "Лукойла" за 10 лет могут составить $100 млрд
Инвестиции "Лукойла" за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты", - сказал он.
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