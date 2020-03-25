Принц Чарльз заразился коронавирусом

У принца Чарльза обнаружили коронавирус. Заявление об этом выпустили источники, близкие к дворцу. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына Елизаветы II взяли анализ на коронавирусную инфекцию, и он оказался положительным.

Заболевание протекает в легкой форме, принц Чарльз продолжает работать удаленно. Он самоизолировался в своем доме в Шотландии.

У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Согласно источникам, пока не представляется возможным выяснить, от кого заразился принц, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Подчеркивается, что состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности.

Первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 423 пациента скончались, 140 - выздоровели.