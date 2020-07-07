https://news.day.az/world/1251257.html В США число жертв коронавируса превысило 130 тысяч
В США число жертв коронавируса превысило 130 тысяч
Число жертв COVID-19 в США превысило 130 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно информации университета, за все время в США зафиксировали 2 897 613 случаев заражения и 130 007 летальных исходов. Отмечается, что свыше 906 тысяч человек выздоровели.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 11,4 миллиона человек, умерли свыше 535 тысяч.
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