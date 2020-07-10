В Гонконге из-за коронавируса снова закроются школы

В Гонконге снова закроются школы из-за увеличения числа заражений коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, власти приняли такое решение после того, как за сутки в Гонконге подтвердили 30 случаев коронавируса. Всего заразились 1 365, выздоровели 1 176, скончались семь пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.