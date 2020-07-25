У простаивающих из-за карантина Boeing 737 обнаружена коррозия

Федеральная авиационная администрация США (FAA) направила уведомление концерну Boeing о небезопасности использования тех самолетов Boeing737 NG и Classic, которые в последние месяцы редко использовались из-за пандемии коронавируса и простаивали по семь или более дней подряд. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"У этих самолетов может быть коррозия, которая может привести к одновременному отказу двух двигателей", - говорится в сообщении Администрации.

Уточняется, что следы коррозии были обнаружены экспертами в воздушных клапанах двигателей в ходе технического осмотра нескольких самолетов перед подготовкой к эксплуатации.

"Из-за этой коррозии клапаны застревали в открытом положении, что при проверке лайнеров приводило к остановке двигателя", - уточняют специалисты.

FAA отметила, что Boeing должен провести проверку всех простаивающих или нечасто использовавшихся самолетов этих модификаций и заменить клапаны в случае необходимости.