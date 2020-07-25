США обошли международный договор ради продажи беспилотников

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который позволит американским производителям военной техники частично игнорировать международный Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и продавать иностранным государствам тяжелые беспилотники. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Белом доме пришли к выводу, что договор, заключенный 33 года назад, устарел и играет на руку странам, его не подписывавшим, а американской промышленности вредит. Представитель Госдепа по политическим и военным делам Кларк Купер подчеркнул, что мера, принятая президентом, позволит Соединенным Штатам и их партнерам удовлетворить свои интересы как в торговой области, так и в области национальной безопасности.

По новым американским нормам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые развивают скорость не более 800 километров в час, более не попадают в список запрещенных к распространению. Это позволяет США продавать за границу крупные БПЛА MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

До того как Трамп подписал документ, покупать их могли только Великобритания, Франция и Австралия. Критики такого шага считают, что он приведет к использованию американских технологий бесчеловечными государственными режимами и усилит гонку вооружений. Сторонники же указывают на то, что контракты, которые могли бы достаться США, сейчас заключаются с производителями из Израиля и Китая.