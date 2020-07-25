Моря в Италии за время карантина стали чище и прозрачнее

Моря, омывающие Апеннины, стали гораздо чище и прозрачнее после длившегося более двух месяцев карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Такие результаты показали проверки в более чем 450 точках на морских побережьях, которые осуществлялись специальными группами управления портами и службы береговой охраны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, видимость достигает 15 м глубины по сравнению с 10 м в прошлом году в большинстве точек, где проводились замеры. В воде зафиксировано меньше отходов, как бытовых, так и промышленных, меньше вредных веществ и пластика. Как поясняют специалисты, помимо прекращения человеческой активности и снижения числа судов и лодок "очищению" морской воды способствовало то, что весной было мало дождей.

Прозрачность морской воды заметна невооруженным глазом во многих курортных местах, особенно у островов. Даже в Остии, на ближайшем от Рима курорте, море которого никогда не отличалось прозрачностью, качество воды стало гораздо лучше.

Ранее уже сообщалось о значительном улучшении экологической обстановки на Апеннинах в период карантина. Так, в Венецианскую лагуну вернулись дельфины, которых давно там не наблюдали. Редкие птицы стали гнездиться даже в городских парках.

Режим строгих ограничений, в том числе на любые передвижения, в Италии продолжался чуть более двух месяцев - с 10 марта по 18 мая. Предприятия были закрыты с 22 марта по 4 мая. "Природе понадобилось совсем немного времени для регенерации, теперь наша задача сохранить это преимущество", - сказал министр окружающей среды Серджо Коста.