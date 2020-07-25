Заразившийся коронавирусом президент Бразилии сообщил о выздоровлении

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус SARS-CoV-2 и получил отрицательный результат. Об этом глава государства, ранее отрицавший опасность заболевания, сообщил у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Результат теста ПЦР на SARS-CoV-2: отрицательный. ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ", - гласит пост Болсонару, снабженный его фотографией.

Впервые президент Бразилии сообщил о заражении вирусом 7 июля. Тогда он сам обнаружил у себя первые симптомы заболевания.