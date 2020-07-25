Строительству «Северного потока-2» помешала треска

Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток-2". Этому помешал нерест трески, пишет немецкая радиостанция NDR Info, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Любые работы запрещены датскими властями до конца сентября. Как сообщает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод.

Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

6 июля DEA выдало разрешение на прокладку труб в интересах газопровода с использованием менее экологичного типа судов. До этого проводить работы могли только суда с динамическим позиционированием.

В декабре прошлого года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. В распоряжении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG осталось судно с динамическим позиционированием "Академик Черский", однако его пока невозможно использовать в полной мере из-за сложностей со страховкой - большинство компаний отказываются оказывать соответствующие услуги из-за опасения попасть под американские ограничения.

Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит "Северный поток-2", разрешила проводить работы в своих территориальных водах. Из-за бюрократических проволочек проект не удалось завершить к изначально намеченному сроку - концу декабря 2019 года.