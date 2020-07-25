Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования

Традиционные празднования нового года в Рио-де-Жанейро, традиционно собирающие до 3 млн человек на пляжах и улицах города, отменяются из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в субботу сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины, является неприменимой", - говорится в заявлении Riotur. Вместе с тем, как уточняет пресс-служба компании, в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле будут представлены альтернативные варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. Как и ранее, проведение празднований в новом формате будет также полностью финансироваться за счет внебюджетных средств, а ресурсы префектуры будут направлены на борьбу с эпидемией.

Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена, как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Ранее в пятницу об отмене празднований карнавала объявили власти Сан-Паулу. Решение об отказе от новогодних гуляний в мегаполисе было принято неделей ранее.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в мире по числу инфицированных (2 343 366) и смертей в результате заражения (85 238), уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.