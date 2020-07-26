Маска снижает риск передачи коронавируса до 80%

Ношение защитной маски или респиратора в среднем позволяет снизить вероятность передачи нового коронавируса на 50-80%.

Такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью интернет-порталу MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главный инфекционист США констатировал, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. "Согласно одной публикации в [британском медицинском журнале] The Lancet от 1 июня, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85%", - отметил Фаучи. По его мнению, данный риск, предположительно, сокращается на "50-75% или 80%".

Как сообщил специалист, врачи в США полагают, что в 20-45% случаев "у зараженных [новым коронавирусом] совершенно нет симптомов". Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.

Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от нового коронавируса могут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 146 143 человека.