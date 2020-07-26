https://news.day.az/world/1256531.html Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на коронавирус в стране
Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на коронавирус в стране
Власти Северной Кореи сообщили о первом случае подозрения на коронавирус в стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что человек, у которого заподозрили инфекцию, незаконно прибыл в страну 19 июля со стороны Южной Кореи. Его тесты на наличие коронавируса показали неопределенный результат.
На данный момент пациент помещен в жесткий карантин, выявляется круг контактировавших с ним людей.
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