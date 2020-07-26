В Турции нейтрализовали особо опасного террориста

В турецкой провинции Тунджели в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Яхья Атмаджа под кодовым именем "Саваш Фырат".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Атмаджа числился в "оранжевой" категории списка разыскиваемых террористов.

За поимку преступника была обещана награда в размере около одного миллиона турецких лир.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.