https://news.day.az/world/1256543.html В Турции нейтрализовали особо опасного террориста
В Турции нейтрализовали особо опасного террориста
В турецкой провинции Тунджели в ходе специальной операции был нейтрализован террорист РПК Яхья Атмаджа под кодовым именем "Саваш Фырат".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Атмаджа числился в "оранжевой" категории списка разыскиваемых террористов.
За поимку преступника была обещана награда в размере около одного миллиона турецких лир.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. ООН и Евросоюз признали РПК террористической организацией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре