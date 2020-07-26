Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 июля превысило 15,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 15 998 267 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 281 тысячи. За весь период пандемии скончались 643 826 инфицированных, более 9,2 миллионов человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных более 4,1 миллионов). На второй строчке находится Бразилия (2,39 миллиона человек), Индия (1,3 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (805 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (434 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 146 460 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.