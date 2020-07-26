В России ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

В Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Трагедия произошла в пятницу, 24 июля. Ребенок был в комнате со старшими братьями, когда родители в соседней комнате занимались сборкой мебели, а дедушка спал. Окно без москитной сетки было немного приоткрыто для проветривания. Мальчик в какой-то момент открыл его полностью и выпал. Его обнаружил лежащим на земле сосед.

Сейчас ребенок с сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибами находится в реанимации. По информации мэрии, семья характеризуется как благополучная и не попадала в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.