В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали трое полицейских

В американском Сиэтле трое сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, одного из них госпитализировали. Об этом сообщило полицейское управление города в Twitter в воскресенье, 26 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что двое других правоохранителей получили медицинскую помощь на месте и вернулись к работе.

Также в ведомстве сообщили о задержании 16 человек, которые бросали в офицеров большие камни, бутылки, фейерверки и другие взрывчатые вещества.

Напомним, в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.