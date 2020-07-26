В Грузии возросло число заразившихся коронавирусом

В Грузии за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 14 человек, трое излечились.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 1 131, 920 человек излечились, 16 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 6 183 человека, на стационарном контроле - 302.