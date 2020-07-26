В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

На западе Монголии с 25 июля власти ввели ограничительные меры из-за подозрения на заражение бубонной чумой. Об этом сообщает монгольское агентство Montsame, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Инцидент произошел в сомоне (местная административно-территориальная единица) Улиастай провинции Завхан. 39-летний местный житель поступил в больницу после того, как неделю назад съел мясо сурка.

У мужчины были симптомы бубонной чумы - лихорадка, мышечная и головная боль. Его, а также девять контактировавших с ним людей, изолировали в больнице. У них взяли анализы, результаты будут готовы в течение двух суток.

В связи с подозрением на чуму сомон Улиастай был закрыт на въезд и выезд с вечера 25 июля. Власти рекомендовали гражданам не охотиться на сурков, не есть их мясо, соблюдать карантинный режим и не собираться в больших количествах.