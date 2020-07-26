Крушение самолета, упавшего на улице бразильского города, попало на видео

В минувшую субботу, 25 июля, в муниципалитете Гуабируба, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, произошла авиакатастрофа, попавшая в объектив камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На записи видно, как легкомоторный самолет, потерявший крыло в результате столкновения с препятствием, рухнул на дорогу перед домом в десятке метров от автомобиля, двигавшего по проезжей части.

В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся на борту - 35-летний пилот и 33-летний пассажир выжили и были госпитализированы.

Как сообщают местные СМИ, один из очевидцев ЧП видел, как летчик пытался совершить аварийную посадку на улицу, однако врезался в линию электропередач, после чего и случилось крушение.