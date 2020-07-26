https://news.day.az/world/1256584.html В Кыргызстане зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19

В мире, 26 июля 2020 12:03 471
В Кыргызстане зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 689 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщили в Республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

"Всего за весь период эпидемии умерли 1 тыс. 277 человек", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 32 тыс. 813 случаев COVID-19. Из них выздоровели 20 тыс. 388 человек.

От коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии за сутки умерли 28 человек. "Всего за весь период эпидемии умерли 1 тыс. 277 человек", - говорится в сообщении.

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