Мужчину застрелили на акции протеста в Техасе

Один человек погиб в результате стрельбы на акции протеста Black Lives Matter в американском Остине (штат Техас), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сообщается, что полицейские находились в центре города и следили за ходом протеста, когда раздались выстрелы. Стреляли из винтовки и окна проезжавшего автомобиля. Один мужчина упал. Его оперативно доставили в больницу, но медикам осталось только констатировать смерть, сообщила на брифинге старший сотрудник полиции города Катрина Рэтклифф.

Протесты не утихают в Соединенных Штатах с конца мая. Поводом для волнений стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 6 июля стало известно, что уже третьего бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда, освободили под залог. Ранее такое же решение приняли в отношении двоих его коллег.