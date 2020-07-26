https://news.day.az/world/1256588.html Автомобиль наехал на группу пешеходов в Берлине - ФОТО
Автомобиль наехал на группу пешеходов в Берлине - ФОТО
Автомобиль под управлением неизвестного наехал на группу пешеходов в Берлине, семь человек пострадали. Об этом сообщила в воскресенье газета Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Twitter пожарной службы сообщается о "серьезном ДТП".
Инцидент произошел утром около станции "Цоо". Одного из пострадавших доставил в клинику вертолет.
Подробностей инцидента не приводится. Не исключено, что водитель не справился с управлением.
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