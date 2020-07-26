В Варшаве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны

Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Варшаве во время строительства метро. Об этом сообщила столичная мэрия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье для безопасного вывоза бомбы из города потребовалось эвакуировать около 1,5 тыс. жителей восьми домов в районе Брудно.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии Каролина Галецкая, бомба 2 м в длину весит 250 кг. После ее обнаружения на место приехали саперы.