https://news.day.az/world/1256595.html В Варшаве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны
В Варшаве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны
Бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Варшаве во время строительства метро. Об этом сообщила столичная мэрия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В воскресенье для безопасного вывоза бомбы из города потребовалось эвакуировать около 1,5 тыс. жителей восьми домов в районе Брудно.
Как сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии Каролина Галецкая, бомба 2 м в длину весит 250 кг. После ее обнаружения на место приехали саперы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре