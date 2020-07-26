Число задержанных участников беспорядков в Сиэтле достигло 45

Сотрудники полиции Сиэтла (штат Вашингтон) в субботу задержали 45 участников беспорядков. Как сообщили в Twitter полицейского управления города, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов получили травмы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее местная полиция проинформировала о 25 задержанных и трех раненых среди коллег.

"По состоянию на 22:00 (09:00 по бакинскому времени воскресенья) полиция произвела 45 арестов в связи с сегодняшним протестом <...> 21 полицейский получил ранения в результате бросания кирпичей, камней и взрывчатых веществ [со стороны демонстрантов]", - заявили в управлении. Один из сотрудников был госпитализирован с травмой колена, однако большинство пострадавших смогли вернуться к исполнению своих обязанностей.

Как ранее сообщили в полиции, демонстранты бросали в стражей порядка пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиниться требованию властей. При разгоне участников беспорядков были применены спецсредства. Рядом с полицейским участком, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания повреждена.