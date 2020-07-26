https://news.day.az/world/1256627.html Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

В мире, 26 июля 2020 15:07 490
Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

Участники беспорядков в Окленде (штат Калифорния) устроили вечером в субботу пожар в здании суда округа Аламида. Как сообщил на своей странице в Twitter местный полицейский департамент, протестующие бросали фейерверки в стражей порядка и разбивали окна в окрестных домах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Агитаторы в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламида. Пожалуйста, избегайте этой области", - заявили в правоохранительных органах.

Как указывает полиция, в субботних протестах в Окленде в общей сложности приняли участие порядка 700 человек. Они совершали акты вандализма, в центральной части города фиксировались локальные возгорания. Отмечается, что несколько демонстрантов были задержаны.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

 

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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