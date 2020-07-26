Власти Малайзии вернут режим ограничений, если суточный рост заболевших достигнет 100

Власти Малайзии готовы вернуть режим строгих социально-экономических ограничений, если число инфицированных коронавирусом за сутки достигнет отметки в 100. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.

"Число новых случаев [инфицирования] увеличивается каждый день", - сказал чиновник. "Специалисты Минздрава говорят, что это происходит во многом из-за самоуспокоенности", - добавил старший министр. "Но если количество заболевших в сутки достигнет трехзначной цифры, то правительству придется вновь ввести ограничения, в том числе на передвижение жителей", - указал он.

Почти месяц в стране наблюдалась тенденция к снижению динамики распространения инфекции, но в последнюю неделю вновь обозначился рост, который исчисляется в двузначных показателях за сутки. Основные ограничения, введенные из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение.

Всего в Малайзии было обнаружено почти 8,9 тыс. инфицированных, из которых 124 человека умерли.