США угрожают европодрядчикам "Северного потока-2"

Вашингтон усиливает давление на подрядчиков из Европы, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С немецкими представителями были проведены видеоконференции, во время которых американская сторона (это представители Госдепа, Минфина и Минэнерго) указывала, что участие в проекте будет иметь далеко идущие последствия. Чиновники ясно обозначили свое нежелание видеть газопровод достроенным, передает Die Welt.

Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает введение расширенных санкций для участников проекта "Северный поток-2". Уже действующие ограничения направлены на компании, осуществляющие деятельность по прокладке труб, а также на причастные к этому страховые компании. В новом проекте - еще и на компании за способствование продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов. Также санкции предусмотрены за предоставление услуг страхования или помещений для технической модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В прошлом году швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, из-за санкций сразу же прекратила работы.

Против строительства газопровода также выступают Украина, которая не хочет терять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Москва не раз обращала внимание на то, что проект выгоден Европе и носит коммерческий характер.