В Бразилии более 86 тысяч умерших

Число умерших от коронавирусной инфекции в Бразилии за минувшие сутки выросло на 1111 и превысило отметку 86 000.

Как передает Day.Az со ссылкой на epd, общее число инфицированных в этой латиноамериканской стране - более 2,3 миллиона человек.

Однако эксперты исходят из того, что реальное число заразившихся может быть примерно в семь раз выше, так как Бразилия не имеет возможности проводить достаточное количество тестов на коронавирус.