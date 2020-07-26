https://news.day.az/world/1256650.html В Бразилии более 86 тысяч умерших
В Бразилии более 86 тысяч умерших
Число умерших от коронавирусной инфекции в Бразилии за минувшие сутки выросло на 1111 и превысило отметку 86 000.
Как передает Day.Az со ссылкой на epd, общее число инфицированных в этой латиноамериканской стране - более 2,3 миллиона человек.
Однако эксперты исходят из того, что реальное число заразившихся может быть примерно в семь раз выше, так как Бразилия не имеет возможности проводить достаточное количество тестов на коронавирус.
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