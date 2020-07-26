Массовое заражение коронавирусом в киевском общежитии

Массовое заражение коронавирусом произошло в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, вирус обнаружен уже у трети его постояльцев. Об этом сообщила в воскресенье Киевская городская администрация, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным и.о. директора государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" Сергея Чумака, в одном из общежитий подтвердили 52 случая заражения коронавирусом среди студентов. Всего в общежитии проживают 152 человека.

По его словам, в общежитии проводятся мероприятия по дезинфекции, а чтобы упредить дальнейшее распространение инфекции были определены места для изоляции больных.

Как сообщил в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко, за прошедшие сутки в столице было диагностировано 95 новых случаев коронавируса, а общее их число достигло 7 620. При этом 2 748 человек выздоровели, 129 умерли.

Киев находится на втором месте в стране по заболеваемости коронавирусом, уступая лишь Львовской области, где с начала пандемии подтверждены 8 832 случая. По состоянию на воскресенье с начала эпидемии в Украине выявлено 64 849 случаев заражения коронавирусом, 1 605 пациентов умерли, 35 807 выздоровели. В настоящее время в стране насчитывается 27 437 пациентов с коронавирусом.

Первый случай коронавируса в Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 31 августа установлен адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер.