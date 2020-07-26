Власти Узбекистана продлили до 15 августа карантинные ограничения против распространения COVID-19, сообщает в воскресенье оперативный штаб при Rабмине страны, передает Day.Az.

"Карантинные ограничения в Узбекистане, действующие до 1 августа, продлены до 15 августа", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение о продлении принято спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, для граждан сохраняются запреты на проведение свадеб и семейных торжеств, сохраняется "масочный" режим и социальная дистанция в общественных местах. "Учитывая сильное воздействие вируса на пожилых и больных диабетом, сердечными и другими заболеваниями, граждане старше 65 лет должны строго соблюдать самоизоляцию", - добавили в оперштабе. Также продлены и другие существующие ограничения на транспорте, в торговле, сфере услуг и отдыха,