Участники встречи выпускников разбились на автобусе: 13 погибших и 27 пострадавших

В воскресенье, 26 июля, в провинции Куанг Бин, расположенной в северной части Вьетнама, перевернулся автобус, перевозивший участников встречи выпускников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают местные СМИ, жертвами аварии стали 13 человек - девять пострадавших погибли на месте, еще четверо умерли по дороге в больницу. Травмы, не ставшие фатальными, получили 27 пассажиров, большинству из них потребовалась госпитализация.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением при спуске с крутого участка дороги.

Известно, что в салоне транспортного средства находились люди старше 45 лет, решившие отпраздновать годовщину окончания учебного заведения, где они некогда вместе учились.