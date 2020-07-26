Федеральные агенты разогнали массовый протест в Портленде

Федералы, присланные местной полицией в помощь для наведения порядка в Портленде (США), разогнали массовый протест. Беспорядки в Портленде, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе жесткого задержания полицией, продолжаются уже более двух месяцев. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями региональных властей, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. Когда в города начали вводить военных и сотрудников федеральной полиции, это вызывало протест местных властей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сегодня чтобы оттеснить протестующих от здания суда, федеральные агенты вновь применили слезоточивый газ​​​. Толпа отступила с площади перед зданием суда и перешла на соседние улицы. Многим пострадавшим от слезоточивого газа оказывали помощь медики-добровольцы, группы молодежи пытались защитить отступающих самодельными щитами, зонтиками и просто поднятыми руками.