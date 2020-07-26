В российском детском лагере произошла вспышка коронавируса

В Астраханской области в детском лагере зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщается на сайте администрации региона, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным властей области, инфекцию выявили сразу у пятерых сотрудников лагеря "Астраханские зори". После получения результатов тестирования учреждение приостановило работу, а зараженных отправили в изолятор. Теперь медикам предстоит проверить всех отдыхавших в лагере подростков.

"Все дети и персонал осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица", - отмечается в сообщении.