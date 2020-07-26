https://news.day.az/world/1256670.html Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре
Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре
Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
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