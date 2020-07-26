ДТП в Берлине расследуют как покушение на убийство

24-летний водитель автомобиля, наехавшего на группу людей в Берлине, подозревается в покушении на убийство, сообщает полиция в своем микроблоге в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сообщалось, что сегодня утром легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов в Берлине на Харденбергплатц (район Шарлоттенбург). В результате инцидента пострадали не менее семи человек.

Местная пресса со ссылкой на неназванного представителя полиции пишет, что наезд не был предумышленным - водитель "мерседеса" с эстонскими номерами ехал с высокой скоростью, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар.

Сейчас водитель задержан. Подчеркивается, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.