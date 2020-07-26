Карантин для прибывающих из Испании затронул 1,5 млн британских туристов

Власти Соединенного Королевства столь внезапно ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании, что это стало полной неожиданностью для 1,5 млн британских туристов, которые или находятся на испанских курортах, или намеревались в ближайшее время отправиться туда. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times, которая приводит вышеуказанную цифру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, среди тех, кто сейчас отдыхает в Испании, находится министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Именно его ведомство накануне вечером объявило о том, что, начиная с полуночи 25 июля, всем людям, въезжающим в Великобританию из пиренейского королевства, придется провести на самоизоляции две недели.

Причиной такого шага называется "значительное изменение на протяжении последней недели" числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев и вследствие этого намерение Лондона "ограничить любое возможное распространение [вируса] в Великобритании".

По данным The Sunday Times, в пятницу власти Испании объявили о свыше 2,2 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения: в июне ежедневно фиксируемое число случаев заражения составляло в среднем 132.